Si sente male su un volo per la Thailandia | poi la terribile scoperta dei medici | bambina italiana bloccata all’estero

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Per consentire alla piccola e ai suoi familiari di tornare a casa, a Roma, è stata organizzata una raccolta fondi, visto che – per questioni burocratiche – non è possibile fare ritorno su undi linea.– Ilcorrieredellacittà.com La piccola ha accusato un malore mentre era su unper la. Nel Paese asiatico ile hanno diagnosticato unamalattia.romanaincon la famiglia Era diretta con la famiglia in, ma sulsi è sentita. Una volta atterrata, i genitori l’hanno portata in ospedale, dove ile ...