Si sente male durante la lezione | studentessa di 15 anni muore sotto gli occhi dei compagni

(Di venerdì 22 marzo 2024) La tragedia si è registrata questa mattina in un istituto superiore. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, per l’adolescente non c’è stato nulla da fare. Malore in classe, morta unadi 15Unadi 15è morta stamattina,le lezioni in un istituto superiore di Giugliano, provincia di Napoli, molto probabilmente per un malore. Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano ad intervenire all’istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli.le lezioni la ragazza avrebbe accusato un malore, morendo poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione di un equipaggio del 118. Il corpo è stato portato al reparto di Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria. su Il Corriere ...