Si sdraia di notte sui binari La salvano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una donna nellasi èta suidella stazione di Albinia creando momenti di tensione e paura. Una donna straniera di trenta anni prima ha attraversato le rotaie e quindi vi si è stesa sopra. Alcune persone, che hanno assistito alla scena, hanno subito avvertito i carabinieri prima che potesse avvenire qualcosa di irreparabile. Con gli uomini dell’Arma è arrivata anche un’ambulanza della Misericordia di Albinia. Carabinieri e soccorritori hanno cercato di convincere la donna ad abbandonare i. Alla fine la trentenne si è lasciata convincere e gli operatori della Misericordia l’hanno presa in consegna, portandola all’ospedale San Giovanni di Dio dov’è stata affidata al personale del Pronto soccorso.

