Sì Germania a sgravi fiscali da 3 | 2 miliardi per le imprese

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un disegno di legge che fornisce 3,2di euro di misure dialleinè stato approvato dalla Camera alta del Parlamento tedesco, il Bundesrat, ponendo fine a mesi di lotte tra il governo di sinistra-centro del cancelliere Olaf Scholz, le Regioni e i partiti di opposizione. Lo riportano vari media. La legge detta "pacchetto per la crescita" (Wachstumspaket) mira ad alleggerire il carico fiscale e burocratico per rafforzare la competitività del Paese come sede di attività economiche proprio mentre la, la più grande economia europea, è sull'orlo della recessione tecnica. "È chiaro che questo può essere solo un primo passo verso una svolta economica", ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner dopo il voto di oggi a ...