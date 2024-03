Shanghai | Apple apre maggior punto vendita nella Cina continentale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 mar – (Xinhua) – Il produttore di smartphoneieri ha inaugurato ail suo piu’ grandedella. Tim Cook, amministratore delegato di, ha aperto le porte del nuovo negozio e ha dato il benvenuto ai consumatori cinesi. L’ottavoStore disi trova in Piazza Jing’ansi, nel distretto commerciale centrale della metropoli. E’ il secondo piu’ grandedell’azienda a livello globale. Questo negozio di riferimento vanta piu’ di 150 dipendenti in grado di comunicare con i clienti in inglese, giapponese, coreano, tedesco, spagnolo e malese, oltre che in cinese in 25 varieta’ di dialetti cinesi, secondo ...