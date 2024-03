Shakira le “suona” ancora a Piqué | “Ti pentirai e tornerai a bussare alla mia porta”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Era il giugno del 2022 quandoscoprì i tradimenti digrazie ad alcuni particolari sospetti, come la marmellata che spariva in casa che non piaceva all’ex calciatore, ma di cui era ghiotta la sua amante, oggi sua compagna, Clara Chia Martì. Per mesi la separazione di una delle coppie più patinate di sempre è stata un vero tormentone, conche canalizzò il suo dolore nelle canzoni, molte delle quali “dedicate” a, ma anche ai suoi suoceri con i quali ha sempre avuto un rapporto burrascoso, per usare un eufemismo. La revenge song “Music Sessions Vol. 53” “Music Sessions Vol. 53” è stato un vero tormentone musicale doveha vomitato addosso atutto il suo rancore e la sua rabbia. “Hai scambiato una Ferrari con ...