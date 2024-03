Shakira di nuovo contro Piqué ma più tenera L’ultima canzone dedicata all’ex | «Forse con il tempo ti pentirai»

(Di venerdì 22 marzo 2024) «Spero che siache scriverò su queste cose e su di lui. Sentivo che c’era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori», con queste paroleannuncia che nel suo prossimo album, Las Mulleres Ya No Lloran (Le donne non piangono più), fuori oggi, sarà presente unbrano dedicatomarito Gerard. «Scrivendo ogni, ho ricostruito me stessa. Cantandole, le mie lacrime si sono trasformate in diamanti ha scritto su Instagram qualche settimana fa la cantautrice colombiana, un’affermazione che possiamo prendere in maniera letterale considerando che questo neldisco sarà il quarto pop dissing consecutivol’ex calciatore del Barcelona. Sarà il talento ...

