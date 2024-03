Shakhtar | “Il Napoli su Sudakov | abbiamo respinto la prima offerta”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilha presentato un’ufficiale per Georgiy, talento classe 2002 delloDonetsk, che però è statodal club ucraino. Gli scout confermano il potenziale del giovane trequartista. CALCIO– Ilcontinua a monitorare con grande interesse Georgiy, talentuoso trequartista classe 2002 delloDonetsk. Secondo quanto confermato da Salvatore Monaco, responsabile dello scouting del club ucraino, gli azzurri avrebbero presentato un’ufficiale per il giovane nei mesi scorsi, respinta però dallo. Un talento di prospettiva “Ha un potenziale enorme e non è finito come calciatore, nonostante sia un 2002“, ha dichiarato Monaco ai microfoni ...

