Serie C | tifosi del Mantova contro il divieto di trasferta a Trento | “ci saremo”

Il Padova piega il Catania nell’ andata della finale di Coppa Italia Serie C. All’Euganeo termina 2-1 con i gol di Palombi e Crisetig nel primo tempo dominato dai veneti e di Monaco per i siciliani ... (sportface)

Tensione e intervento della polizia in campo allo stadio Euganeo di Padova. durante l’intervallo della finale di andata di Serie C tra Padova e Catania un gruppo di ultras siciliani ha fatto ... (tg24.sky)

Kvara, altro che stagione flop: numeri in linea con l'anno scorso, è primo in due statistiche - Ci sono anche altre statistiche che testimoniano il valore di Kvaratskhelia: è primo in Serie A per tiri totali (secondo nei cinque principali campionati europei dietro Kane) e nello specchio della ...tuttonapoli

Calcio: Serie A, ceduti diritti tv in Romania, Malta e Islanda - La Lega Serie A prosegue nell'assegnazione dei diritti tv a livello internazionale. Durante l'assemblea andata in scena stamattina in videoconferenza, apertasi con un minuto di silenzio in memoria di ...ansa

Lazio-Juve, grande pubblico per l'esordio di Tudor: il parziale sui tagliandi - Poco più di una settimana e poi Igor Tudor farà il suo debutto sulla panchina della Lazio. Sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua, i biancocelesti affronteranno la Juve all'Olimpico, ...lalaziosiamonoi