Serie C girone C | i pronostici sulle partite di sabato 23 marzo

(Di venerdì 22 marzo 2024)C, prosegue il duello a distanza la capolista Juve Stabia e il Benevento: le Vespe devono fare attenzione al Sorrento. Notizie e. Nell’ultimo turno il Benevento ha rosicchiato altri punti alla capolista Juve Stabia, che adesso inizia a sentire il fiato sul collo dei giallorossi. Le Vespe dopo 4 vittorie consecutive sono cadute a sorpresa a Foggia (2-1) ed ora il margine sugli Stregoni è di sei punti quando mancano ancora sei giornate alla fine della regular season. Mignanelli della Juve Stabia (Instagram ssjuvestabia)La squadra di Guido Pagliuca, finora dominatrice di questo– seppur con qualche battuta d’arresto – nel fine settimana sarà impegnata nel derby con il Sorrento, che andrà in scena sul neutro di Potenza. I rossoneri hanno già in tasca la salvezza e possono realmente ambire ...

Serie C girone A, il Mantova di Possanzini sente odore di Serie B ma non sarà semplice avere ragione dell’ostico Trento: notizie e pronostici . Sembrano ormai fatti i giochi nel girone A di Serie C, ... (ilveggente)

Serie C girone B, duello a distanza tra Perugia e Carrarese per il terzo posto. Gli umbri cercano la terza vittoria di fila contro il Pineto. Notizie e pronostici . Nel girone B di Serie C le ... (ilveggente)

Serie D girone I, il programma della trentaduesima giornata: l'anticipo è Real Casalnuovo-Sancataldese - Trentaduesima giornata del girone I della Serie D che si apre con l'anticipo tra Real Casalnuovo e Sancataldese, domenica il resto del turno. Ecco tutte le designazioni ...tuttoreggina

COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * SICUREZZA: « 23/3 PARTITA CALCIO TRENTO-MANTOVA, DISPOSTE ALCUNE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DEI TIFOSI - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ...agenziagiornalisticaopinione

Catania: Zeoli vuole trovare continuità in campionato-Ultime e probabile formazione - Sarà dato domenica alle ore 14 allo stadio “Liguori” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Turris e Catania, gara valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLAS ...goalsicilia