Serie C | Foggia | 4 indagati in seguito ai danni nei confronti dei vertici societari

Il video con gli Highlights e le azioni salienti di Foggia-Juve Stabia, match valido per la trentaduesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024. Successo di grande prestigio per la squadra ... (sportface)

E’ arrivata allo stadio Pino Zaccheria di Foggia la terza sconfitta in campionato della Juve Stabia, capolista del girone C della Serie C 2023/2024 che nel match valido per la trentaduesima giornata ... (sportface)