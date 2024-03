Serena Mollicone | una teste | “Vista in caserma dalla donna che aveva una relazione con il carabiniere morto suicida”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Annarita Torriero mi raccontò che il giorno cheera scomparsa, il 1 giugno 2001, lei era stata in: era andata a portare un panino e una scheda telefonica a Santino Tuzi. Mi disse che quella mattinavisto”. È la testimonianza in aula di Sonia Da Fonseca nel processo d’appello per l’omicidio di, la giovane di Arce uccisa nel 2001. Lo scorso 26 ottobre i giudici della I Corte d’assise d’appello di Romano dato il via libera all’apertura del dibattimento per sentire consulenti e testimoni. In primo grado tutti gli imputati erano stati assolti. Marco Mottola, suo padre Franco, ex comandante delladi Arce, e la madre Anna Maria, accusati di concorso in omicidio, erano stati assolti con la formula ...