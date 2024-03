Senzatetto all’aeroporto | una bozza di intesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dal grande aeroporto di Malpensa si decolla per ogni parte del mondo, una "città dell’aria" in cui ogni giorno si muovono tra passeggeri e lavoratori decine di migliaia di persone. Ma l’aerostazione è anche il tetto, il rifugio per decine di senza fissa dimora, un numero di presenze che varia, un centinaio durante la stagione invernale, una trentina nella bella stagione. Presenze che in alcuni casi hanno creato problemi per comportamenti aggressivi nei confronti di chi lavora in aeroporto, in particolare il personale delle pulizie. A sollevare la questione il sindacato Adl che lo scorso anno denunciò l’aggressione da parte di clochard ad alcuni lavoratori sollecitando interventi per la sicurezza. Un primo segnale di attenzione al problema è arrivato nel mese di luglio dello scorso anno con il tavolo convocato a Villa Recalcati a Varese dal Prefetto Salvatore Pasquariello, una ...