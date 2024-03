Se non riesci a dormire bene potrebbe dipendere dal tuo ciclo | cosa dice lo studio

Nella Striscia di Gaza , in particolare nel nord , c’è un’allarmante mancanza di cibo. Il tasso di malnutrizione sta crescendo a un ritmo che non ha precedenti. Secondo L’Unicef, la Striscia è ... (ilfattoquotidiano)

Un quarantenne pakistano è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia a Pistoia. Avrebbe picchiato ripetutamente la moglie , insultandola anche perché non riuscivano ad avere figli (ilgiornale)

Il presidente della Regione Abruzzo denuncia la presenza di telecamere sotto casa sua per dimostrare che lui non vivrebbe in Abruzzo: "Violata la mia privacy, frutto avvelenato di una campagna ... (ilgiornale)

Amici 23, Mida e Gaia si sono lasciati: lui se la prende anche con Holden - La storia tra Gaia e Mida al capolinea Due sono le coppie di fidanzati attualmente rimaste nella scuola: Petit e Marisol e Mida e Gaia. Ma per la seconda ...lanostratv

Non leggono, non scrivono, non si annoiano, non sanno. Ma stanno su TikTok - La mia generazione rischia il nulla. Forse è giunta l’ora di ritrovare il tempo e di ritrovarci, di scandire i ritmi e permetterci delle pause, e infine, di ...huffingtonpost

I falsi miti sul sesso di cui ancora non riusciamo a liberarci - Siamo ormai nel terzo millennio, ma continuano e resistere bufale e false convinzioni, diffuse soprattutto dai social network ...tgcom24.mediaset