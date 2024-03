Scusaci principessa cit

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il titolo dell’Unità, giornale fondato da Antonio Gramsci, sulla prima pagina di quell’1 settembre 1997, la mattina a dopo la morte di Lady Diana Spencer, “”, e l’editoriale dell’allora direttore Giuseppe Caldarola, “Un delitto a mezzo stampa”, rimarranno per sempre nei nostri cuoricini di cronisti innamorati di Cool Britannia e feriti dal politically correct di Comic Italia come una delle più esilaranti e insensate pagine del nostro giornalismo. Il giornale dell’ex partito comunista italiano che chiedeva scusa, a nome di chi?, per la morte accidentale non di un anarchico, ma della ex moglie dell’erede al trono di una monarchia feudale. Venticinque anni dopo c’è un’altra consorte di erede al trono – anzi se Camilla ci dà tanto è una futura regina – che, inondata di maldicenze per il solo fatto di essere malata ha voluto comunicare ...