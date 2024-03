Scuola chiusa per Ramadan I 200 prof | ci sentiamo aggrediti | Nessuno ci tutela dall’onda di odio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) PIOLTELLO (Milano) Si sentono "" dallo Stato. I 200 docenti dell’Iqbal Masih di Pioltello, al centro delle polemiche dopo la decisione di chiudere lail 10 aprile per la festa di fine, chiedono "rispetto" e anche di "abbassare i toni". Tutti hanno firmato una lettera per spiegare che la loro "non è una scelta politica", "l’integrazione e l’intercultura nel nostro contesto sono reali, la convivenza è serena,si sottomette" e loro non sono "docenti che lavorano solo per lo stipendio". "Chi sceglie di rimanere in città – aggiungono – lo fa con l’anima e con il cuore perché sa che stare in questo contesto comporta sacrifici quotidiani". "Non meritiamo questo trattamento, non abbiamo proposto al Consiglio di istituto un giorno di vacanza in più per riposarci, vorremmo poter insegnare ...