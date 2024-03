Scrivere a mano fa bene a tutto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024)fa. Io non l’ho mai dubitato e non per motivi letterari, anche per quelli, ma perché, oltre a piacermi molto, mi obbliga a pensare prima di, a concepire l’appunto, la pagina, la nota, sbagliando il meno possibile. Certo, si può correggere, si può cancellare ma, almeno personalmente, vengo portato, in modo quasi automatico, a comporre la pagina in testa prima di scriverla, come se non si potesse correggere, e questo è un esercizio mentale molto utile: lache scorre sul foglio scrivendo è come se vedesse in qualche modo già il pensiero e lo riportasse più che fermarlo sul foglio. È come la trascrizione di una serie di pensieri collegati tra loro, che sono già messi in relazione prima che vengano scritti. È pur vero che la concatenazione di essi spesso viene facilitata ...