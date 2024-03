Scopre il ladro | donna minacciata con una spranga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bologna, 22 marzo 2024 – Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Bologna per contrastare i furti in abitazione. I militari, nell’ambito di indagini serrate sul territorio metropolitano, hanno identificato centinaia di persone e arrestato un 45enne, con vari precedenti di polizia, che si è introdotto abusivamente in una proprietà privata a Vergato. I controlli si sono concentrati nei territori di San Lazzaro e Vergato dove i carabinieri hanno messo a disposizioni ingenti quantità di pattuglie e uomini. Il servizio che si è svolto nei giorni scorsi aveva l’obiettivo, come detto, di controllare i due territori in modo capillare per stanare ‘topi d’appartamento’ e prevenire i furti in abitazione. Sono state fermate e controllate 231 persone e 191 veicoli tra San Lazzaro e la valle dell’Idice e l’Appennino, nei territori di Loiano, Monghidoro e Vergato. Il tutto è stato ...