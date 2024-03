Scoperto un ordigno inesploso a Zanica: intervengono gli artificieri - A Zanica, in provincia di Bergamo, nella mattina di oggi venerdì 22 marzo è stato Scoperto un ordigno inesploso. La bomba è stata trovata in una strada sterrata di campagna nella frazione di ...fanpage

Fatta brillare una bomba americana in una cava confiscata alla mafia - Le operazioni di rimozione dell’ordigno, coordinate dalla prefettura di Trapani, sono state affidate al 4° reggimento Genio guastatori di Palermo e si sono concluse con successo nella stessa mattinata ...newsicilia

ordigno bellico Scoperto a Viterbo: "La popolazione verrà evacuata" - Vertice in prefettura per mettere a punto le misure di sicurezza dopo il ritrovamento della bomba inesplosa in via Alcide De Gasperi durante i lavori di scavo per la costruzione di due palazzine. Pesa ...rainews