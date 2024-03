Scommesse | le partite truccate smascherate dall’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 22 marzo 2024) . Ecco quello che è venuto fuori e come l’IA può fermare il match fixing L’intelligenza, l’IA in maniera ridotta, sta entrando in maniera prepotente nel mondo del calcio. Non solo per quanto riguarda le scelte di tecnici, allenatori e giocatori, ma anche come supporto degli addetti ai lavori che cercano in questo modo di aumentare le prestazioni dei propri tesserati, ma anche di capire, in alcuni casi, se è arrivato il momento durante una partita di cambiare sistema tattico. Insomma, qualcosa di davvero incredibile.L’Intelligenzaaiuta a smascherare le combine (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma non solo in questo: l’intelligenzasta aiutando anche nella gestione e nello smascheramento di quelleche potrebbero essere combinate. La lotta alle combine passa anche da ...