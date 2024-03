Scommesse illegali e lavoro nero | sequestri e sanzioni a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue locali sequestrati insieme con tredici apparecchi da intrattenimento,per 130mila euro: è il bilancio di una serie di controlli eseguiti nel quartiere Vomero dida personale dei Monopoli per la Campania insieme con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del. Nei locali sottoposti al controllo, la raccolta di gioco illecito avveniva attraverso tredici congegni, non collegati alla rete telematica e privi di titoli autorizzatori. Per gli apparecchi e le somme che vi sono state rinvenute, oltre settemila euro, è scattato il sequestro penale ed amministrativo mentre, nell’immediato, i funzionari hanno elevatoamministrative per 130mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.