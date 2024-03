(Di venerdì 22 marzo 2024) Firenze, 222024 – Fine settimana diper chi siin. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato unonazionale di 24 ore per il rinnovo del contratto nazionale che partirà dalle 21 di sabato 23alle 21 di domenica 24. A fermarsi in Toscana il personale ferroviario del gruppo Fs Italiane e Italo. “Gli scioperi nazionali – comunica Trenitalia - potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi.”?? Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, ...

Sciopero del 23 e 24 marzo, disagi per chi si sposta in treno - Firenze, 22 marzo 2024 – Fine settimana di disagi per chi si sposta in treno. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno Sciopero nazionale di 24 ore per il rinnovo del contratto nazionale ...lanazione

Sciopero dei treni anche in Trentino tra sabato e domenica - La Provincia di Trento informa che dalle 21 di sabato 23 alle 21 di domenica 24 marzo i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per uno Sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, ...ansa

Sciopero dei treni 23 e 24 marzo: orari e servizi garantiti - Per quanto riguarda Trenitalia, si legge in una nota del Gruppo Fs, l’impatto dello Sciopero sarà "significativo" e potrebbe "comportare cancellazioni totali ...notizie