Sciopero dei treni 23-24 marzo | gli orari e le fasce garantite

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sarà un fine settimana difficile per i viaggiatori a causa dellodeinelle giornate di sabato 23 e domenica 24: ecco tutto ciò che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati. Disagi per chi viaggia in treno questo weekend 23-24per unodeinazionale proclamato da alcune sigle