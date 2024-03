Sciopero dei mezzi a Milano | Atm chiude alcune tratte della metro M2 | anche bus e tram a rischio

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 22 marzo 2024) È in corso unoche coinvolge il personale di Atm a. La prima fascia di garanzia dei trasporti si è conclusa alle 8.45. Al momento risulta chiusa la M2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord-GessateÈ in corso unoche coinvolge il personale di Atm a. La prima fascia di garanzia dei trasporti si è conclusa alle 8.45. Al momento risulta chiusa la M2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord-GessateÈ in corso unoche coinvolge il personale di Atm a. La prima fascia di garanzia dei trasporti si è conclusa alle 8.45. Al momento risulta chiusa la M2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord-Gessate