Scienza | eventi climatici estremi | ecco il software addestrato a prevederli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sviluppare un nuovo sistema di intelligenza artificiale in grado di migliorare le previsioni legate alle inondazioni. A questo obiettivo è stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Nature’, condotto dagli scienziati del Flood Forecasting di Google Research. Il team, guidato da Gray Nearing, ha ideato un nuovo modello che potrebbe anticipare in modo più preciso il rischio di inondazioni e fornire avvisi tempestivi in caso di. I cambiamenticausati dall’uomo, sottolineano gli esperti, hanno incrementato significativamente la frequenza e l’intensità delle inondazioni, specialmente in determinate regioni. Gli attuali metodi di previsione sono limitati dal fatto che dipendono direttamente dai misuratori di flusso, delle stazioni di monitoraggio lungo i fiumi, che però non sono distribuiti uniformemente ...