Sci freestyle | Coppa del Mondo | Deromedis secondo nello skicross di Idre Fjall

(Di venerdì 22 marzo 2024)postodiper Simone, il quarto stagionale, a cui si aggiungono due vittorie. L’azzurro ha interpretato al meglio il cross sulle nevi svedesi, che regalava tantissima velocità nel tratto finale a chi riusciva ad interpretare nel modo migliore gli ultimi due salti. Cosa che il trentino ha saputo fare alla perfezione, sia nella partita per conquistare la Big Final, sia nella stessa ultima run, quando la partenza non era stata ottimale. Il classe 2000 ha saputo piazzarsi al terzo posto, prima dell’allungo finale, quando è riuscito a superare in scioltezza il canadese Reece Howden per concludere, alle spalle dello svedese David Mobaerg. Fuori agli ottavi invece l’unico altro azzurro che aveva avuto accesso ai turni di ...