Sci alpino | startlist discesa femminile Saalbach 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di venerdì 22 marzo 2024) Laliberadiandrà in scena sabato 23 marzo (ore 11.15). Sul pendio austriaco si disputerà l’ultima gara della Coppa del Mondo 2023-di sci. Si preannuncia grande spettacolo, con ventuno atlete al cancelletto di partenza pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la vittoria e per i piazzamenti sul podio. L’Italia andrà a caccia del grande risultato con Federica Brignone (reduce dal secondo posto nel superG di venerdì), Marta Bassino e Laura Pirovano. Le azzurre sfideranno le altre big: la svizzera Lara Gut-Behrami, le austriache Stephanie Venier, Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Ariane Raedler e la norvegese Ragnhild Mowinckel. Attenzione anche alla ceca Ester Ledecka dopo il sigillo in superG e alla nostra Nicol Delago. Di seguito il calendario completo, il ...