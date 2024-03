Sci alpino | grande Italia nel superG delle finali di Coppa Europa! Vince Molteni | Franzoni 3° | Buzzi 5°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024)neldelladi scimaschile 2023-2024 in corso di svolgimento a Kvitfjell (Norvegia). Nicolòha vinto una gara combattutissima (a pari merito con il tedesco Jacob Schramm), ma gli azzurri sono addirittura tre nelle prime cinque posizioni. L’ultima gara della stagione vede emozioni a non finire, con Manuel Traninger che supera in extremis Theodor Braekken per aggiudicarsi il titolo. Come detto, quindi, Nicolòe Jacob Schramm hanno completato la loro prova sulla pista scandinava con il tempo di 1:29.67, precedendo per appena 7 centesimi Giovanniche, di conseguenza, sale sul gradino più basso del podio. Quarta posizione per il ...