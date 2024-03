School of Rock 2 | Jack Black è pronto per il sequel del film cult

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 22 marzo 2024)non vedrebbe l’ora di realizzareOf2: più di vent’anni dopo l’uscita dell’amatissima commedia musicale, diretta da Richard Linklater e arrivata in sala nel 2003, l’attore, comico e musicista ha recentemente dichiarato in un intervista a JOE che è “” a riprendere il ruolo del simpaticissimo musicista Dewey Finn. “Vorrei che ci fosse unOf2 Electric Boogaloo” ha dichiarato durante l’intervista, facendo riferimento al titolo originale di Breakdance 2 (1984), Breakin’ 2: Electric Boogaloo,di Breakdance.inof(fonte: Paramount Pictures)ha poi affermato che per questa nuova avventura rivorrebbe ...