(Di venerdì 22 marzo 2024) "Si conosce la posizione della Germania: nondei fan di queste idee". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olafincontrando la stampa al termine del consiglio europeo, interpellato in particolare sulla proposta della premier estone Kaja Kallas di creare un debito comune europeo di 100 miliardi di euro per rafforzare la

"Non possiamo restare a guardare i palestinesi che muiono di fame". Lo ha detto in conferenza stampa con il premier Benyamin Netanyahu il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha invocato "un cessate ... (quotidiano)

Scholz, 'non siamo fan degli eurobond per la difesa' - "Si conosce la posizione della Germania: non siamo dei fan di queste idee". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrando la stampa al termine del consiglio europeo, interpellato in ...ansa

GERMANIA, Scholz: "NIKE AL POSTO DI ADIDAS IMPORTANTE È FARE TANTI GOL" - Nike e TikTok agli Europei portano scompiglio in Germania Più delle inaspettate polemiche sul rosa della nuova maglia della nazionale, più della delusione per il divorzio dopo 70 anni… Leggi ...informazione

La nazionale tedesca dopo 70 anni lascia la Adidas, rabbia di tifosi e politici: «Serve un po’ di patriottismo» - Addio alla storica divisa: sarà Nike a vestire tutte le nazionali. «Paga di più»: ma i nostalgici già iniziano a protestare ...corriere