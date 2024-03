Schlein si candida alle Europee e scatena il terremoto tra le donne del Pd

(Di venerdì 22 marzo 2024) Terza in lista in tutti i collegi. È questa la decisione che Ellyè pronta a prendere, secondo quanto racconta Repubblica, in vista delle elezionidi giugno. “Quotazioni alte” per questo scenario, che andrebbe a penalizzare ledel Partito democratico che attualmente siedono nell'europarlamento. Al momento del voto si possono infatti esprimere fino a tre preferenze, ma a condizione dell'alternanza di genere. “Se effettivamente il Pd sceglierà dellecome capoliste in tutte le circoscrizioni, e secorrerà, giocoforza il grosso delle preferenze finirà alla capolista e alla segretaria. Tagliando fuori le altree favorendoti uomini”, l'analisi del quotidiano di Largo Fochetti. Ed ecco un elenco di chi ha mal di ...

