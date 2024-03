Schlein e Salvini in Sicilia | la leader dem contro il Ponte sullo Stretto | “Progetto dannoso”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sia Matteoche Ellysono oggi indove entrambi hanno parlato deldi Messina. "Eravamo in aereo insieme, le ho detto 'io vado per costruire, tu per fermare'. È il bello della democrazia", ha raccontato ildella Lega. "È questo governo con Giorgia Meloni e dei suoi ministri che sta fermando l'economia del Paese", ha replicato la segretaria dem.