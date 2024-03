Scherma | domani a Tbilisi ci saranno sei azzurri a caccia del podio nel tabellone principale di spada maschile

(Di venerdì 22 marzo 2024) È iniziata oggi sulle pedane di(Georgia) la terz’ultima tappa della stagione di Coppa del mondo 2023-2024 per quel concerne la. Sono andate in scena le qualificazioni maschili, enelsei gliche andranno alladel. Erano già ammessi ai trentaduesimi di finale Davide Di Veroli e Federico Vismara, per diritto di ranking. Mentre sono scesi in pedana dieci spadisti convocati dal CT Dario Chiadò per provare a raggiungere i connazionali. Alla fine dei gironi si è qualificato direttamente il solo Simone Mencarelli, autore di una prestazione più che positiva portando a casa cinque dei sei match disputati. Stesso risultato messo a segno anche da ...

Scherma, sette sciabolatori azzurri in tabellone a Budapest - Si è aperta la tre giorni della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Oggi è giornata di qualificazioni per la prova individuale di domani, dove saranno sette gli azzurri in tabellone. I ...oasport

Scherma: in Coppa del Mondo doppio impegno giapponese per le due azzurre Fiamingo e Santuccio - Ha preso il via a Nanchino in Cina la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile e domani saranno ben nove le azzurre in pedana nel tabellone principale della gara individuale. Alle già ammesse di ...lasicilia

Brindisi: domani,21 marzo, ci sarà la Festa di Primavera del Cag Paradiso - BRINDNISI - Giovedì 21 marzo 2024, a partire dalle ore 15.30, presso il nuovo Parco adiacente al Centro di Aggregazione Giovanile del quartiere Paradiso, si terrà la Festa della Primavera, in occasion ...brindisisera