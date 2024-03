Scempio non nominare il Bagaglino Pippo Franco contro la Rai per i 70 anni della tv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Durante la trasmissione "I 70tv", ile i suoi varietà comici non siano stati citati come parte integrantestoria del piccolo schermo eha definito il fatto uno

Israele a Erdogan, ‘stai zitto e vergognati’ - (ANSA) - TEL AVIV, 22 MAR - Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha convocato il vice ambasciatore turco ...espansionetv

Il Papa, enormi risorse per le armi e non per l'acqua - (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 MAR - "Oggi, enormi risorse finanziarie e tecnologie innovative, che potrebbero essere utilizzate per rendere l'acqua una fonte di vita e di progresso per tutti, vengon ...gazzettadiparma

Cambiare Rotta, 'vogliono tenere gli studenti zitti e buoni' - (ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Siamo qui perché pensiamo sia assurdo che queste siano le priorità della ministra Anna Maria Bernini e della Crui. Le priorità per loro sono cercare il modo più efficace per z ...gazzettadiparma