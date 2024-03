Scaloni | «Parole Totti su Dybala? Una cosa mi infastidisce…»

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ledi Lionel, allenatore dell’Argentina, in difesa di Paulo. Tutti i dettagli in merito Lionelha parlato in conferenza stampa. Il ct dell’Argentina ha commentato ledi Francescosulla tenuta fisica di Paulo– «Non ho sentito ledi, ma posso assicurarvi che Paulo ci ha sempre

Argentina, Scaloni difende dybala: "Ci dà fastidio che non possa esser qui" - Lionel Scaloni risponde alle Parole di Francesco Totti e lo fa esprimendo tutta la propria vicinanza a Paulo Dybala, fermato da un problema all'adduttore.sportmediaset.mediaset

Argentina, Scaloni: 'Puntiamo su Valentin Carboni. Dybala Non ho sentito Totti ma vi assicuro una cosa' - Lionel Scaloni, ct dell`Argentina campione d`America e del Mondo in carica, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara amichevole contro El Salvador, toccando.calciomercato

ARGENTINA - Il c.t. Scaloni: "Ci dà molto fastidio che Dybala non possa essere qui per infortunio" - Lionel Scaloni risponde alle Parole di Francesco Totti e lo fa esprimendo tutta la propria vicinanza a Paulo Dybala, fermato da un problema all'adduttore. Il commissario tecnico dell'Argentina ha parl ...napolimagazine