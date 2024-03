Scaglia una bici contro gli agenti della polizia locale | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ravenna, 22 marzo 2024 - Hato unaclettagli, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendosi alllo. Non solo, ma una volta in caserma, ha proseguito nella propria condotta violenta. Stiamo parlando del cittadino originario del Marocco,dalladi Ravenna. Il concitato episodio risale all’altro latro pomeriggio (mercoledì), quando il personale che fa capo a Andrea Giacomini, nel corso dei quotidianilli al quartiere Isola San Giovanni e in particolare ai Giardini Speyer, è intervenuto a seguito di una segnalazione che riferiva una lite in corso tra due persone. A finire in manette in flagranza di reato è stato uno dei contendenti, ossia il cittadino ...