Sarri-Napoli | i bookie spingono per il clamoroso ritorno | in corsa anche Fiorentina e Milan | si fa strada l’ipotesi Barcellona

Scambi di allenatori in Serie A: Sarri verso la Fiorentina , Vincenzo Italiano Vicino al Napoli . Le ultime. Il mondo del calcio Italiano potrebbe presto assistere a un notevole scambio di Panchine in ... (napolipiu)

Un eventuale ritorno al Napoli di… Come riporta AgiproNews, a pochi giorni dall’addio alla Lazio, è già tempo di pensare al futuro per Maurizio Sarri : un futuro che potrebbe anche rivelarsi un ... (terzotemponapoli)

Retroscena Sarri: alla base delle dimissioni alla Lazio il 'no' per un acquisto dal Napoli - Sarri aveva chiesto i due acquisti per fare il salto di qualità dopo il secondo posto della passata stagione, ma alla fine non si è fatto nulla: Lotito valutava eccessive le valutazioni da circa 35 ...tuttonapoli

Lo scopritore di Kim: "Al Bayern è in difficoltà, ritorno in Italia in un solo caso" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex vice CT della Cina e scopritore di Kim ...tuttonapoli

Calzona l‘artigiano del calcio con un piccolo contratto e una grande responsabilità - Gioco grintoso senza “ammuina” tattica. Per il futuro c'è pure Calzona. Dipende da quanto si vuole spendere e a che cosa si vuole credere.ilnapolista