Santanchè | Valuterò dopo decisione Gup

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 22 marzo 2024) 20.50 "Fino all'esito definitivo dei tre gradi di giudizio nessuno può essere considerato colpevole. Tuttavia, in sede politica,ladel Gup, per rispetto del Governo e del mio partito farò una seria e cosciente valutazione di questa vicenda". Lo ha detto la ministra del Turismo Danielal'avviso di garanzia per presunta truffa ai danni dell'Inps. "Sono peraltro convinta che anche questa volta il giudizio dei giudici andrà contro il desiderio dei miei avversari politici", ha aggiunto Santanché.