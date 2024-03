Santanchè | Conte | Fdi chiude occhi su truffa a Stato e bugie a Camere

Per la ministra del Turismo Daniela Santanché sarà un mese di marzo caldissimo dal punto di vista giudiziario. Il ciclone rimonta da Milano e dalla Procura che da mesi ha in mano diversi fascicoli ... (ilfattoquotidiano)

“Non abbiamo allentato i poteri di controllo, sulla questione morale ho risposto caso per caso, non ho altro da dire fino a quando avremo ulteriori elementi. Non penso che ci sia una questione ... (ilfattoquotidiano)