Santanchè | Schlein | accuse gravi | Meloni le chieda passo indietro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 mar. (askanews) – “Danielaè indagata per truffa aggravata ai danni dello Stato, permenodi questa ministri si sono dimessi in Italia e in Europa. Torniamo a chiedere quello che chiedevamo già otto mesi fa e cioè che la presidenteprenda atto di questealla sua ministra di fare un”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, a margine di un evento a Caltanissetta, a proposito della vicenda giudiziaria che riguarda il ministro del Turismo. “cosìnon meritano di sentire rispondere che si aspetta la fine di un processo. Siamo tutti garantisti, ma quando una ministra è indagata con l’accusa ...