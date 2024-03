Santanché indagata per truffa sulla Cig per il Covid

(Di venerdì 22 marzo 2024)aggravata nei confronti dell'Inps per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il. È l'ipotesi con la quale la Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso Visibilia a carico della ministra del Turismo Danielae di altre persone.

Otto marzo e i diritti negati alle donne in Italia: Si vorrebbe considerarla una gaffe, come quando le chiesero cosa pensasse del caso di Daniela Santanchè, la collega indagata per 'bancarotta' e 'falso in bilancio': e lei osò paragonarla a Enzo ...

Ok, ma cosa succede alle aziende del ministro Santanchè Dopo Ki Group e Visibilia, anche Biofood va in liquidazione...: Questa volta è il turno di Biofood Italia srl , facente parte di Ki Group, già in stato di liquidazione giudiziale da inizio anno, nonché indagata dalla Procura di Milano. Biofood nasce a novembre ...