Santanché indagata per truffa all' Inps

Santanché, chiusa l'inchiesta Visibilia sulla Cig per il Covid: la ministra indagata per truffa: Non erano solo "ricostruzioni giornalistiche" le presunte irregolarità nell'erogazione della cassa integrazione Covid a 13 dipendenti di Visibilia. La ministra del Turismo Daniela Santanché ha ricevuto dalla Procura di Milano un avviso di chiusura delle indagini preliminari con l'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps. Lo stesso atto è stato inviato anche al compagno Dimitri Kunz ...

