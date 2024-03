Santanchè indagata | l’accusa | “Ipotesi di truffa sulla cig per il Covid” Schlein a Meloni | “Le chieda un passo indietro”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Come scrive in una nota il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, nell'indagine sono indagate, oltre alla ministrae ad altre persone, anche Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria in base alla leggeresponsabilità amministrativa degli enti. L'ai danni dell'Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione durante ilper 13 dipendenti dal 2020 al 2022 per un totale di oltre 126 mila euro versati dall'ente pubblico L'articolo proviene da Firenze Post.