Santa Maria di Castellabate | perseguita l’ex fidanzata | 27enne agli arresti domiciliari

(Di venerdì 22 marzo 2024) In data 21 marzo, adi(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degliemessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un“per atti persecutori” nei riguardi delcompagna. Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che non accettando la fine della relazione sentimentale avrebbeto e minacciato la donna in diverse circostanze. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate ...