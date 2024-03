Sanità – Giuliano UGL Salute | “Dobbiamo combattere le liste d’attesa con fatti concreti | perché curarsi è un diritto universale”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 22 marzo 2024) “La necessità per gli italiani di accedere ad una assistenza di qualità in tempi brevi deve essere una missione a cui nessuno può sottrarsi. Per questo c’è bisogno di uno sforzo comune che porti all’abbattimento delledi attesa.deve essere undei cittadini”, dichiara Gianlucasegretario nazionale della UGLle, l’Ugl: “I ritardi nell’erogazione delle cure non fanno altro che zavorrare verso il fondo il SSN” “Il problema dei tempi biblici per essere sottoposti a visite o accertamenti diagnostici – prosegue il sindacalista impegnato in ambito sanitario – non può essere solo riconducibile agli effetti prodotti dalla ...