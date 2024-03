San Giovanni Si inaugura il punto elettorale di Valentina Vadi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 –zione deldella candidata sindaco di San, in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024. La sede si trova in Corso Italia 60, nel cuore della città, e saràto sabato prossimo alle 17,30. "Sarà ildi riferimento per tutti coloro che desiderano conoscere meglio il programmadie contribuire attivamente alla sua campagna - hanno detto i rappresentanti della coalizione che l'appoggia -è determinata a portare avanti un'agenda di cambiamento positivo per la nostra comunità e la sua sedesarà aperta a tutti coloro ...