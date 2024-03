Salto con gli sci | la favola di Peter Prevc! Vince in casa a Planica nella penultima gara in carriera! Insam è sedicesimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il lieto fine va in scena adove si è disputata la prima delle gare di volo in programma nell’ultimo week end della Coppa del Mondo. Il protagonista assoluto, ma non unico della giornata, èche,della sua, visto che ha già comunicato che a fine stagione smetterà, torna sulla neve di, davanti al proprio pubblico in delirio, sul gradino più alto del podio a quattro anni di distanza dall’ultima vittoria in Coppa del Mondo. Lo sloveno ha piazzato ilnte di 231 metriseconda serie ed ha scavalcato l’austriaco Daniel Huber, vittorioso nell’ultima tappa di Raw Air domenica scorsa, andando are una ...