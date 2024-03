Salta Uomini e Donne | ecco cosa andrà in onda al suo posto su Canale 5

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il consueto appuntamento con il dating show di5 è stato rinviato per fare spazio ad uno Speciale su Amici, in vista della prima puntata del serale di sabato 23 marzo

Uomini e Donne, cambio di programmazione: Salta la messa in onda oggi per fare spazio allo speciale di Amici 23 - Quanto a Uomini e Donne, tornerà regolarmente in onda il prossimo lunedì 25 marzo, alle 14.45. Con ogni probabilità, sarà trasmessa l'attesa scelta del tronista Brando Ephrikian che, stando alle ...comingsoon