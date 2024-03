Sala e il nodo urbanistica | Imprese | rischio di fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le nuove procedure urbanistiche comunali fissate mercoledì in una circolare prevedono regole più rigide e tempi più lunghi per autorizzare i futuri progetti edilizi in città. Ma il sindaco Giuseppenega che questa stretta decisa da Palazzo Marino sia un’ammissione che l’amministrazione comunale condivida le tesi della Procura di Milano sulle 150 pratiche edilizie finite nel mirino dei magistrati dell’accusa: "No, assolutamente no. Io non credo che questo sia il momento delle ammissioni, perché noi abbiamo fatto tutto in buona fede e siamo convinti di essere stati nel giusto. Dopodiché, vedremo cosa deciderà la Procura". Il primo cittadino, però, subito dopo aggiunge che le nuove regole indicata dalla direttrice del settore Rigenerazione urnana di Palazzo Marino serviranno "per non creare danno a nessuno, vista la richiesta degli operatori del settore di andare ...