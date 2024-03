Russia | strage in sala concerti | almeno 40 morti e fuga attentatori

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (askanews) –40e oltre 100 feriti, ma il bilancio è destinato a salire dopo l’attentato nella Crocus City Hall di Podolsk, regione di Mosca. Prima una sparatoria, poidue grosse esplosioni e un incendio che ha inghiottito la facciata e poi fatto crollareparte del tettto dell’edificio dove si trova unpoco prima di un concerto del gruppo Picnic, in programma alle ore 20 locali. Una macchina con esplosivo è stata ritrovata nel parcheggio. Glisarebbero ine un sospetto è stato arrestato, mentre con l’emergenza ancora in corso e il bilancio delle vittime tutto da precisare, il grande interrogativo è sulla matrice dell’attentato, chi possa averlo organizzato. Un commando di cinque uomini (secondo alcune ...

Mosca, strage all'auditorium. L'Isis rivendica l'attentato, assalitori in fuga - L’attacco nella sala da concerti Crocus City Hall, a nordovest di Mosca, che ha provocato almeno 40 morti e oltre 100 feriti è stato ...iltempo

Attentato a Mosca, strage nella sala concerti: 40 vittime ed edificio in fiamme. Medvedev: "Morte per morte" - Paura al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca, dove tre uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a sparare. Il bilancio provvisorio parla di 40 morti e 100 feriti.msn

Attentato in teatro vicino Mosca con almeno 40 morti: commando in fuga, Kiev nega il coinvolgimento - Un commando armato ha fatto irruzione nel teatro vicino Mosca, in Russia, facendo fuoco sui presenti: ci sono morti e feriti, le notizie in diretta ...notizie.virgilio